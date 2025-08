Atos fortalecem bolsonarismo raiz, mas mostram dificuldade de furar a bolha

Por que os governadores não apareceram hoje? Eles são autoridades que representam o Estado brasileiro. Nas suas unidades, mas são representações do Estado. E ficou muito claro que o movimento e as atitudes do filho de Jair Bolsonaro são de estar concentrando as forças para desgastar e atacar o Estado brasileiro

Luciana Santana, cientista política e professora da Universidade Federal de Alagoas

Ausência faz governadores evitarem narrativa mais radical. Para Souza, eles optaram por uma postura "mais pragmática" e não precisaram se expor em ataques ao STF e ter que defender o tarifaço.

Prefeito e vice-prefeito de São Paulo foram exceções. Presentes no ato da Paulista, Ricardo Nunes (MDB) e Mello Araújo (PL) demonstraram um alinhamento acima da média com Bolsonaro em um momento delicado. No ano passado, Nunes buscou o apoio do ex-presidente para disputar o Palácio Anchieta.

Isso mostra um pouco dessa dificuldade que alguns setores ainda têm de se dissociar completamente do bolsonarismo. Bolsonaro ainda mostra capacidade de reter alguns setores. Ao mesmo tempo que outros, como os governadores, já mostram que não necessariamente embarcarão e assinarão tudo aquilo que o bolsonarismo mais radical tem buscado implementar

Eduardo Grin, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas

Bolsonaristas negam que atos mudem cenário para Tarcísio de Freitas (Republicanos). Segundo Bove, a ausência do governador foi "justificada" e "pouco importa". Tarcísio passou por cirurgia neste domingo e é apontado nos bastidores como um dos favoritos para representar a direita nas urnas em 2026.