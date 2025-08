Moraes aponta culpa de filhos de Bolsonaro na ordem de prisão domiciliar

Ao decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), apontou que ele e seus filhos e aliados teriam atuado com uma estratégia de "milícias digitais".

O que aconteceu

Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro por transmissões com ele em atos de ontem. Para o ministro, a divulgação de imagens do ex-presidente com tornozeleira e a aparição pelo celular em manifestações afrontaram a decisão do STF.

Mesmo sem falar nada, Bolsonaro teria desrespeitado ordem de não usar redes. Para Moraes, a conduta buscou gerar material "pré-fabricado" para alimentar militância bolsonarista e atacar o STF.