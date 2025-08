Ciro Nogueira sobre domiciliar de Bolsonaro: 'Ninguém pode concordar'

O senador Ciro Nogueira (PP) disse em sua conta no X que "ninguém pode concordar" com a prisão domiciliar declarada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na noite desta segunda-feira (4). O senador aliado de longa data de Bolsonaro diz que "ainda acredita que a justiça irá prevalecer no final".

O que aconteceu

A base bolsonarista reagiu apontando para uma "vingança política" na determinação de prisão domiciliar. As manifestações acontecem após o ministro Alexandre de Moraes determinar hoje a prisão do ex-presidente e ordenar o confisco de seu celular.

Aliado de longa data de Bolsonaro, Nogueira afirmou tratar-se de um dia "triste" para ele e "para dezenas de brasileiros". "A prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, antes mesmo do julgamento, é um fato jurídico com que ninguém pode concordar. Ainda acredito que a Justiça irá prevalecer no final", disse.