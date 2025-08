Crise do tarifaço eleva aposta em candidatura de Tarcísio a governo de SP

Mais encontros com prefeitos

Governador aumentou o número de encontros com prefeitos do estado, segundo dados da agenda oficial. Ao longo de 2024, Tarcísio teve 26 agendas do tipo. Neste ano, ele já superou esse número. Em sete meses (até o dia 25 de julho), conversou com prefeitos paulistas em 32 ocasiões. Em alguns casos, teve mais de um encontro com o mesmo político. O número também é maior do que o visto em 2023 (29 vezes).

Procurado, o Governo do Estado informou que encontros com prefeitos são "uma prática consolidada da atual gestão e não uma ação sazonal". Em nota, a assessoria de imprensa informou que Tarcísio "mantém uma agenda contínua de reuniões com prefeitos e vice-prefeitos de todas as regiões do estado, reafirmando seu compromisso com o diálogo e a gestão municipalista".

Todos os encontros são registrados oficialmente e visam a promoção do desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida dos moradores da região. (...) O fortalecimento da relação institucional entre o estado e os municípios é fundamental para que São Paulo siga avançando na direção certa, com programa e projetos que fazem a diferença na vida das pessoas.

Governo do Estado, em nota enviada ao UOL

Com exceção de três prefeitos, todos os outros estiveram com Tarcísio pela primeira vez em 2025. O paulistano Ricardo Nunes (MDB), o sorocabano Rodrigo Manga (Republicanos) e o santista Rogério Santos (Republicanos) já haviam estado com o governador em anos anteriores. Os demais 22 representantes, não.

Refúgio no interior

Em meio à crise do tarifaço, governador se valeu do interior. Após o anúncio da taxação de produtos brasileiros em 50% pelos EUA no último dia 9, Tarcísio esteve em eventos oficiais em Brasília e 16 diferentes cidades de São Paulo. Das 52 agendas do mês até o dia 25, só 30 (ou 57%) aconteceram na capital.