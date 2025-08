Defesa diz que Bolsonaro não descumpriu medida em ato e que irá recorrer

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ter sido "surpreendida" com a decisão de prisão domiciliar imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Bolsonaro não descumpriu "qualquer medida", alega a defesa. "A defesa foi surpreendida com a decretação de prisão domiciliar, tendo em vista que o ex-presidente Jair Bolsonaro não descumpriu qualquer medida", disse a nota assinada pelos advogados Celso Vilardi, Daniel Tesser e Paulo Amador da Cunha Bueno.

Decisão de Moraes citou reportagem do UOL sobre recuo de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ontem, após o protesto, a colunista do UOL Carla Araújo mostrou que o filho do ex-presidente apagou postagem no Instagram com a presença do pai, alegando "insegurança jurídica" após as medidas cautelares.