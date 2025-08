Defesa pede a Moraes que Daniel Silveira seja transferido para hospital

A defesa do ex-deputado Daniel Silveira protocolou ontem um pedido urgente ao STF para que ele seja transferido para um hospital particular na Tijuca, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Silveira passou por uma cirurgia no joelho em 26 de julho. A defesa afirmou que o ex-deputado teve febre nos últimos dois dias e que o médico responsável pela cirurgia "informou a necessidade urgente" de o paciente retornar ao hospital para exames complementares e de imagem.

Advogado anexou um laudo médico ao pedido. O documento alega que os exames devem ser realizados "a fim de afastar infecção articular e, por sua vez, evitar riscos inerentes a tal enfermidade (de elevada gravidade)".