Deputado do PL critica post de presidente do partido: 'Que nota imbecil'

que nota mais imbecil é essa???? Pelo amor de Deus -- Gustavo Gayer (@GayerGus) August 4, 2025

O parlamentar faz parte da ala do PL sem boa relação com Valdemar. Este grupo de deputados radicais usa a ironia para se referir ao presidente do partido, chamado de representante do "extremo centro" —forma debochada de dizer centrão.

Tratam-se dos parlamentares "bolsonaristas raiz". Foram eles que entraram em conflito com os deputados que estavam no PL antes da chegada de Bolsonaro. O choque de visões foi tão grande que o grupo do WhatsApp do partido precisou ser fechado depois de discussões que levaram a troca de xingamentos.

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto é visto com reserva pela ala radical do partido Imagem: Reprodução/Globonews

Papel estratégico

A extrema direita na Câmara é composta por cerca de 25 bolsonaristas raiz. Eles são a última linha de defesa do ex-presidente e se encarregaram da resposta política quando Alexandre de Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica.