Eduardo diz que Bolsonaro foi preso sem cometer crime: 'Só nos fortalece'

"Essas ações só nos fortalecem", disse Eduardo em nota. Ele também chamou Moraes de "psicopata descontrolado que jamais hesitaria em dobrar a aposta".

Moraes decretou prisão domiciliar por descumprimento de medidas cautelares, principalmente a proibição de uso de redes sociais. Na decisão, o ministro diz que apoiadores de Bolsonaro e seus filhos "utilizaram as falas e a participação do réu, ainda que por telefone e pelas redes sociais, para a propagação de ataques e impulsionamento dos manifestantes com a nítida intenção de pressionar e coagir o STF".

Ministro afirma que ex-presidente usou subterfúgios para desrespeitar ordens. "Agindo ilicitamente, o réu se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal."

Decisão citou reportagem do UOL sobre recuo de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ontem, após o protesto, a colunista do UOL Carla Araújo mostrou que o filho do ex-presidente apagou postagem no Instagram com a presença do pai, alegando "insegurança jurídica" após as medidas cautelares.

Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro. Ele é investigado pelo STF por tentar atrapalhar o processo da ação penal da trama golpista, na qual Bolsonaro é réu, e por atentado à soberania por atuar a favor de sanções do governo americano contra o Brasil.