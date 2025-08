Josias: Estratégia de Moraes é conduzir Bolsonaro para cadeia em prestações

A estratégia do ministro Alexandre de Moraes é conduzir o ex-presidente Jair Bolsonaro para a cadeia em suaves prestações, analisou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

O Alexandre de Moraes, na prática, está promovendo o encarceramento do Bolsonaro em suaves prestações. Ele já dispunha de material suficiente para enviar o Bolsonaro para a cadeia.