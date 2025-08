Josias: Tornozeleira se converte em adorno do apodrecimento do bolsonarismo

Assim como está sendo feito no processo sobre a trama golpista, o ministro precisa encaminhar todas essas investigações e processos para o encerramento. Assim como cabe ao Judiciário abrir e conduzir inquéritos, também é responsabilidade de uma Suprema Corte encerrar processos, como deve ser esse caso do Marcos do Val.

Aos pouquinhos, a tornozeleira vai se convertendo no adorno do bolsonarismo. Está enfeitando o apodrecimento desse movimento liderado pelo Bolsonaro. Político com tornozeleira não é novidade e nem bom exemplo, mas é um aviso.

Fica entendido que se Eduardo Bolsonaro voltar ao Brasil, também pode amargar dissabores. No caso dele, talvez a tornozeleira já seja um estágio ultrapassado e é possível que seja mandado para a cadeia. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias destacou que, a se julgar pelas atitudes do senador, não seria surpresa se houver novos desrespeitos dele à Justiça.

Marcos do Val se colocou na mira de Moraes há cerca de dois anos e meio, quando tramou grampear uma conversa com o ministro do Supremo. Não bastasse ter dado de ombros para a ordem de entregar o passaporte, o senador escarneceu do STF a caminho da Disney e exibiu nas redes sociais uma profusão de passaportes.