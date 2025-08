Landim: Marcos do Val agiu de má-fé; uso de tornozeleira faz sentido

A defesa vai argumentar que ele voltou, mas poderia não ter retornado. Com essa atitude, Marcos do Val demonstra haver risco de fuga e má-fé. Então faz sentido colocar tornozeleira eletrônica em um sujeito que demonstra risco de fugir do país no curso do processo. Raquel Landim, colunista do UOL

Para Raquel, Marcos do Val deixou claro que as autoridades não podem confiar nele, o que justifica as medidas cautelares anunciadas por Moraes.

Faz sentido tomar esse tipo de medida, que não é apenas de caráter pedagógico por ele ser quem é. Sabemos como Marcos do Val age como senador e as falas dele a respeito do regime democrático, mas não é só sobre isso, mas sim do cumprimento da lei.

Ele escondeu esse passaporte das autoridades e não o entregou. Não dá mais para confiar nele. Marcos do Val poderia ter utilizado isso para ficar fora do país, então tem mesmo que ficar com a tornozeleira eletrônica. Raquel Landim, colunista do UOL

Maierovitch: Moraes erra ao determinar medida branda para Marcos do Val

Alexandre de Moraes errou ao determinar que o senador Marcos do Val (Podemos-ES) deve usar tornozeleira eletrônica, afirmou o colunista Wálter Maierovitch. Para o jurista, caberia pedir a prisão preventiva do parlamentar por ter debochado da Justiça brasileira.