'Vingança', 'várzea' e 'ditadura'; bolsonaristas comentam decisão de Moraes

Michelle Bolsonaro se manifestou no Instagram. A ex-primeira dama e líder do PL Mulher disse que "os céus anunciarão a sua justiça; pois Deus mesmo é o juiz", citando um verso bíblico.

Nikolas Ferreira (PL) chamou de "várzea" a motivação para domiciliar de Bolsonaro. Também no X, o deputado mineiro disse que a prisão foi determinada após os filhos do ex-presidente postarem conteúdo dele nas redes sociais. Ontem, Ferreira fez um discurso incisivo a favor de Bolsonaro e contra o STF (Supremo Tribunal Federal) durante manifestação na avenida Paulista — ele ligou para o ex-presidente e mostrou seus apoiadores durante o ato.

O líder do PL no Senado, Carlos Portinho (PL), publicou nota narrando que a prisão de Bolsonaro viola o "devido processo legal". O senador relatou que vai tentar viabilizar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes: "Só mostra que aqui Democracia não é! Vamos alcançar as 5 assinaturas do pedido de impeachment que nos dará a maioria. É necessário! É urgente!!! É o caminho único ou o Brasil estará definitivamente entregue a ditadura da Toga".

Outro que voltou a pedir impeachment de Moraes foi o deputado federal Marcel van Hattem (Novo). O parlamentar deu a entender que a determinação foi uma reação contra as manifestações favoráveis a Bolsonaro no domingo: "O Brasil está reagindo".

Ciro Nogueira (PP) disse que "ninguém pode concordar" com a prisão domiciliar do ex-presidente. O senador aliado de longa data de Bolsonaro diz que "ainda acredita que a justiça irá prevalecer no final".

Romeu Zema (Novo) chamou a prisão de Bolsonaro de "capítulo sombrio da história de perseguição política do STF". Em sua conta nas redes sociais, o governador de Minas Gerais escreveu que "Alexandre de Moraes agora colocou Bolsonaro em prisão domiciliar por ter sua voz ouvida nas redes. É a democracia do silêncio. A democracia do medo".