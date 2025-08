Maierovitch: Moraes erra ao determinar medida branda para Marcos do Val

O ministro do STF Alexandre de Moraes errou ao determinar que o senador Marcos do Val (Podemos-ES) deve usar tornozeleira eletrônica, afirmou o colunista Wálter Maierovitch no UOL News hoje. Para o jurista, caberia pedir a prisão preventiva do parlamentar por ter debochado da Justiça brasileira.

Marcos do Val retornou hoje ao Brasil após usar seu passaporte diplomático para passar férias com a família na Disney. Moraes havia determinado o cancelamento e o recolhimento dos passaportes do senador, que nunca entregou os documentos.