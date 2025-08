Após pôr tornozeleira, Do Val reclama de bloqueios e cita tratamento da mãe

A defesa do senador Marcos do Val (Podemos-ES) repudiou hoje as medidas cautelares impostas ao parlamentar pelo STF, que incluem o monitoramento por tornozeleira eletrônica.

O que aconteceu

A defesa de Do Val disse que as restrições "ultrapassam os limites da razoabilidade" e atingem até a família do senador. "A decisão de bloquear integralmente seu patrimônio, incluindo salário parlamentar e verbas de gabinete, ultrapassa os limites da razoabilidade", escreveram os advogados Iggor Dantas e Fernando Storto. "Além de inviabilizar o exercício do mandato para o qual foi democraticamente eleito, a medida atinge de forma desumana sua família, que depende de seus rendimentos, inclusive para custear o tratamento contra o câncer de sua mãe."

Os representantes do senador também dizem que ele não estava proibido de sair do país. "[A defesa] repudia a narrativa de que teria havido descumprimento de medida cautelar imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Em nenhum momento o senador esteve proibido de se ausentar do país, tampouco representou risco de fuga, já que comunicou previamente sua viagem à presidência do Senado Federal e ao próprio STF."