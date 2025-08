Nikolas Ferreira sobre domiciliar de Bolsonaro: 'Várzea!'

Líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL) chamou domiciliar de "ditadura declarada". Também no X, o deputado disse que Alexandre de Moraes está se "vingando politicamente" de Bolsonaro e que "acabou a democracia no Brasil".

Ciro Nogueira (PP) disse que "ninguém pode concordar" com a prisão domiciliar do ex-presidente. O senador aliado de longa data de Bolsonaro diz que "ainda acredita que a justiça irá prevalecer no final".