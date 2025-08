Perfil posta tornozeleira que seria de Marcos do Val e depois apaga

Uma página de Facebook que tem o nome do senador Marcos do Val (Podemos-ES) postou uma foto do que seria a perna dele com a tornozeleira eletrônica e apagou pouco tempo depois.

O que aconteceu

Postagem pode levar à prisão. O parlamentar está proibido, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de fazer postagens nas redes, ainda que de forma indireta ou por terceiros, e pode ser preso se fizer isso.

Página "Senador Marcos do Val" usa foto do parlamentar. O perfil tem feito postagens a respeito do senador, inclusive com a nota de sua defesa em que afirma que não teria descumprido a decisão do STF ao deixar o Brasil com o passaporte diplomático.