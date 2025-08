Com Michelle longe da Paulista, Nikolas vira protagonista de ato da direita

Lula x Michelle: 48% a 40%

Lula x Flávio: 48% a 37%

Lula x Eduardo: 49% a 37%

Sem Tarcísio ou integrantes da família Bolsonaro, o discurso de Nikolas foi considerado o ápice do ato. O resultado foi mais menções e exposição nas redes sociais, território em que o parlamentar já tem bastante penetração.

Flávio Bolsonaro participou do ato no Rio e comparou o pai ao ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. A comparação não é nova e ela é feita em meio a um discurso de perseguição contra o ex-presidente. O senador também ligou para o pai de cima do carro de som e fez postagens ao longo do dia destacando a tornozeleira e o isolamento do ex-presidente.

Carlos Bolsonaro foi a Santa Catarina. Ele é cotado para concorrer ao Senado no estado e participou de dois atos. Em Criciúma, pela manhã, fez corpo-a-corpo com militantes. Na sequência, foi a Florianópolis para a principal manifestação do estado.

Nikolas colheu louros da presença do público. Com o parlamentar como principal orador, foram 37,6 mil pessoas na Paulista, de acordo com o Monitor do Debate Político da USP. O número é o triplo do registrado no último protesto, em junho (12,4 mil).

'Direita sob ataque' instigou a militância. O discurso de perseguição entre lideranças da direita não é novo, mas, na avaliação de aliados do ex-presidente, a tornozeleira eletrônica em Bolsonaro ampliou a indignação de seus apoiadores.