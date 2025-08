Ratinho Jr. sobre domiciliar de Bolsonaro: 'Devemos buscar equilíbrio'

O governador de Minais Gerais, Romeu Zema (Novo) descreveu o momento como "uma democracia do silêncio" e do "medo". Zema aproveitou a publicação para manifestar apoio ao ex-presidente e à sua família diante da decisão de Moraes.

Também no X, o deputado Alexandre Ramagem (PL) disse que a medida foi tomada devido à participação de Bolsonaro "em conteúdo audiovisual de terceiros". O deputado afirmou que Moraes "demonstra não poder voltar atrás" e o classificou como "um descontrolado dependendo da solidariedade dos outros ministros do Supremo e do presidente do Senado".

Líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho disse, também no X, que Bolsonaro é "alvo" de "uma única delação premiada" e tem sua liberdade "cerceada por crime de opinião". Na publicação em sua conta, Marinho convocou todos os senadores da República a "honrarem seus mandatos" e pediu um impeachment contra Moraes.

O senador e líder do Partido Liberal no Senado, Carlos Portinho, afirmou que a decisão de Moraes de colocar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar representa uma tentativa de silenciar o principal líder da oposição e uma violação ao Congresso Nacional. Portinho anunciou que vai trabalhar pela abertura de um processo de impeachment contra o magistrado

O deputado Ciro Nogueira afirmou tratar-se de um "dia triste" para ele e "para dezenas de brasileiros". "A prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, antes mesmo do julgamento, é um fato jurídico com que ninguém pode concordar. Ainda acredito que a Justiça irá prevalecer no final", disse.

Deputado Nikolas Ferreira (PL) chamou de "várzea" a motivação para domiciliar de Bolsonaro. O deputado mineiro usou sua conta no X para dizer que a prisão foi determinada após os filhos do ex-presidente postarem conteúdo dele nas redes sociais. No último domingo, Ferreira fez um discurso incisivo a favor de Bolsonaro e contra o STF (Supremo Tribunal Federal) — ele ligou para o ex-presidente durante a manifestação bolsonarista na avenida Paulista e mostrou seus apoiadores.