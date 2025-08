STF deve se manter unido apesar de 'divergências sadias', diz Fachin

Fachin vai assumir a presidência da Corte no final de setembro. Ele substituirá Luís Roberto Barroso.

Sanções contra Moraes no âmbito da Lei Magnistky são resultado de articulações do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nos EUA desde março, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) já admitiu que se movimentou politicamente para que o Brasil fosse alvo das medidas.

O ministro disse que o Brasil tem experiência em "defender a democracia" e a autonomia judicial. "Pode-se concordar ou não com as decisões de um determinado juiz. Quando não se concorda, recorre ou critica publicamente. Isto é próprio da democracia. Mas punir desta forma ou mesmo punir internamente juiz por decisão tomada pelo conteúdo dos efeitos políticos e ideológicos da decisão, é absolutamente indevido."

Ofensa a princípios da independência, avaliou o ministro. "É algo que, no meu modo de ver, representa uma ofensa aos princípios mais comezinhos da independência e da autonomia judicial."

Fachin citou casos de outros países sob ameaça e disse que o mundo vive "pandemia de autoritarismo global". "Há outros poderes judiciais de outros países que também estão ameaçados, recentemente é o caso da Colômbia, e creio que esta nova pandemia, que é a pandemia de um autoritarismo populista global, poderá obviamente vitimar alguns outros órgãos ou tribunais, e que eu espero que todos, juntos inclusive, saibam resistir adequadamente a esse tipo de circunstância."