Vieira diz que soberania não é 'moeda de troca': 'Exigências inaceitáveis'

Sociedade e as instituições impediram uma tentativa de golpe militar, segundo o ministro. Vieira disse que os responsáveis "estão hoje no banco dos réus em processos transparentes, transmitidos pela TV em tempo real, com direito a ampla defesa e com pleno respeito ao devido processo legal."

Convivência democrática no Brasil já resolveu "pacificamente" crises políticas internas, afirma Vieira. "O Brasil é uma democracia que vive o mais longo período de vigência, de liberdades civis e políticas da sua história republicana. São 40 anos de convivência democrática ininterrupta, na qual o país resolveu, pacificamente, crises políticas e avançou significativamente no combate à inflação, modernização econômica e no enfrentamento de desigualdades sociais e regionais que marcam nossa história."

Negociação comercial

O governo brasileiro reitera disposição para negociar as tarifas. O argumento é que a sobretaxa é um jogo de perde-perde. Ao mesmo tempo que atinge as exportações brasileiras, o consumidor americano vai pagar mais caro por produtos como café e carne.

O Planalto avalia que uma nova etapa começou nesta semana e houve indicação de abertura ao diálogo. A leitura está baseada nos Estados Unidos deixarem 694 produtos fora tarifaço. Outro fato foi o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos entrar em contato com o Ministério da Fazenda, como revelou Fernando Haddad na semana passada.

O plano de trabalho é aumentar a lista de mercadorias livres do tarifaço. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil informou que os americanos isentaram da sobretaxa 43,4% das mercadorias exportadas pelo Brasil. Produtos importantes na relação comercial, como café e carnes, estão entre as prioridades das negociações para aumentar este percentual.