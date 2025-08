Alcolumbre e Motta encerram sessões e chamam reunião com líderes

Alcolumbre cobrou dever com votações. "O Parlamento tem obrigações com o país na apreciação de matérias essenciais ao povo brasileiro", escreveu o senador. Na pauta do Congresso, há a isenção do Imposto de Renda a quem receba até R$ 5.000 mensais, por exemplo.

Oposição diz que vai boicotar reunião. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou que os parlamentares alinhados à direita vão ocupar as Mesas Diretoras e obstruir os trabalhos. Eles devem se revezar durante as 24 horas do dia para evitar que sejam retirados do plenário. Sóstenes ainda disse que ⁠só vai participar da reunião se for com Alcolumbre e Motta juntos. Di que Alcolumbre não recebe a oposição.

Motta disse que "acompanha a situação desde as primeiras horas do dia". "Determinei o encerramento da sessão do dia de hoje e amanhã chamarei reunião de líderes para tratar da pauta, que sempre será definida com base no diálogo e no respeito institucional. O Parlamento deve ser a ponte para o entendimento."

Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), silenciaram sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A avaliação de aliados é que ambos não vão comprar uma briga com o STF por conta de Bolsonaro.

Precisamos retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo, para que o Congresso siga cumprindo sua missão. Realizarei uma reunião de líderes para que o bom senso prevaleça e retomemos a atividade legislativa regular, inclusive para que todas as correntes políticas possam se expressar legitimamente em sessões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

Davi Alcolumbre, presidente do Congresso

A oposição ocupou as cadeiras da Mesa, que coordena os trabalhos do plenário. Eles colocaram esparadrapos na boca e não deixaram que a sessão fosse aberta. Motta ainda não chegou a Brasília, mas mudou de planos ao ver a temperatura no plenário esquentar.