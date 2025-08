Arthur Lira critica prisão domiciliar de Bolsonaro: 'Medidas exageradas'

Moraes citou postagens nas redes e participação de Bolsonaro por vídeo no ato do último domingo para decretar prisão domiciliar. Para o ministro, a divulgação de imagens do ex-presidente com tornozeleira eletrônica e a aparição pelo celular em manifestações afrontaram a decisão do STF.

O ministro afirma que o ex-presidente usou subterfúgios para desrespeitar as ordens que haviam sido impostas, como a de não usar redes sociais. "Agindo ilicitamente, o réu se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal."

Ministro fala em "modus operandi criminoso" com utilização de "milícias digitais". Ele ressalta que apoiadores de Bolsonaro e seus filhos, deliberadamente, utilizaram as falas e a participação do réu, ainda que por telefone e pelas redes sociais, para a propagação de ataques e impulsionamento dos manifestantes com a nítida intenção de pressionar e coagir o STF.

Decisão citou reportagem do UOL sobre recuo de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Domingo, após o protesto, a colunista do UOL Carla Araújo mostrou que o filho do ex-presidente apagou postagem no Instagram com a presença do pai, alegando "insegurança jurídica" após as medidas cautelares.

Defesa de Bolsonaro diz que irá recorrer

Bolsonaro não descumpriu "qualquer medida", alegaram advogados do ex-presidente. "A defesa foi surpreendida com a decretação de prisão domiciliar, tendo em vista que o ex-presidente Jair Bolsonaro não descumpriu qualquer medida", disse a nota assinada pelos advogados Celso Vilardi, Daniel Tesser e Paulo Amador da Cunha Bueno.