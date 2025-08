Bolsonaro na domiciliar: o que determina se alguém fica em casa ou cadeia?

O ministro do STF Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por descumprir medidas cautelares. A prisão domiciliar está prevista no artigo 317 do Código do Processo Penal (CPP) e pode ser adotada em alguns casos, conforme avaliação do juiz.

O que é prisão domiciliar?

É uma alternativa ao encarceramento comum. Conforme a lei, a prisão preventiva em presídio pode ser substituída pela domiciliar em casos específicos. Se a pessoa é maior de 80 anos, se está extremamente debilitada por motivo de doença grave, se for imprescindível para cuidar de criança menor de 6 anos ou com deficiência, se for gestante ou mulher com filho de até 12 anos, ou se for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados de filhos de até 12 anos incompletos.

Bolsonaro não se encaixa nos requisitos para a prisão domiciliar, na opinião de Beatriz Alaia Colin, especialista em direito penal econômico e processo penal nacional e europeu. Ela explica que Moraes não especificou a hipótese que motivou a prisão domiciliar. "Presume-se que a justificativa decorre do conhecido histórico de saúde de Bolsonaro, que passou por internações e cirurgias nos últimos anos", diz a advogada do escritório Wilton Gomes Advogados.