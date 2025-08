Flávio diz que post que levou à prisão de Bolsonaro não afrontou Justiça

O ex-presidente é reincidente. Ele desrespeitou a ordem da Justiça ao mostrar a tornozeleira eletrônica em ida à Câmara. Na ocasião, Moraes ressaltou que não era autorizado produzir fatos políticos a serem replicados nas redes sociais.

PL declara guerra

O líder do PL, Sóstenes Cavalcante declarou que "não haverá paz no Brasil". Ele explicou ao UOL que a escalada das decisões de Moraes levou a uma resposta na mesma medida do partido.

Todas as medidas são adotadas pelo PL para pressionar pela votação da anistia. O partido está em obstrução e tenta impedir o funcionamento das comissões e das votações em plenário.

A tentativa é devolver Jair Bolsonaro à urna. O presidente está na iminência de ser julgado pelo STF por golpe de Estado e a tendência é de condenação.

Repetição de discurso

A declaração de Flávio ocorreu durante entrevista da oposição. O evento foi repleto de propostas já feitas pela direita e que não andaram no Congresso Nacional.