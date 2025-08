Assim como Flávio, Nikolas também colocou Bolsonaro na mira de Moraes

O ministro do STF Alexandre de Moraes citou publicações do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) nas redes sociais como um dos motivos para decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Bolsonaro atendeu ligação de Nikolas em manifestação na avenida Paulista no último domingo, impulsionando mensagens para coagir o STF, segundo Moraes. "O réu atendeu ligação por chamada de vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira, oportunidade em que o parlamentar utilizou Jair Messias Bolsonaro para impulsionar as mensagens proferidas na manifestação na tentativa de coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a Justiça, e com amplo conhecimento das medidas cautelares impostas."

Deputado mineiro mostrou avenida Paulista para Bolsonaro. "Você não pode falar, mas pode ver", afirmou o parlamentar, que teve o discurso mais agressivo contra Moraes no ato. Naquele dia, o ex-presidente estava em Brasília.