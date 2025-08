Eduardo atacou Moraes 6 h antes de prisão domiciliar do pai: 'Ignorante'

Por volta do meio-dia de ontem, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) postou um vídeo no YouTube xingando e debochando do ministro Alexandre de Moraes. Passadas cerca de seis horas, a Polícia Federal estava na casa de seu pai, Jair Bolsonaro (PL), informando a ordem de prisão domiciliar contra o ex-presidente.

O que aconteceu

O deputado gastou 1 hora e 38 minutos criticando o ministro do STF no YouTube. Ele usou termos como "ditador narcisista" e "ignorante". O parlamentar ironizou trechos pré-selecionados da fala de Moraes na última sexta-feira. O post no canal de Eduardo no YouTube foi intitulado "Moraes me atacou - Aqui sua resposta".

As atitudes do deputado estão ligadas à prisão domiciliar de Bolsonaro. O inquérito que levou a essa punição foi aberto para investigar o lobby que Eduardo faz nos Estados Unidos. Esta atuação levou ao tarifaço e à exigência de Donald Trump para encerrar o processo contra o ex-presidente Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado em troca de diminuir as taxas a produtos brasileiros.