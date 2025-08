Ex-presidente da OAB celebra prisão domiciliar de Bolsonaro: 'Bala na nuca'

Post nas redes sociais e participação por vídeo em ato foram citados pelo ministro. Segundo Moraes, Bolsonaro e seus filhos produziram conteúdo com "claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio, ostensivo, à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro".

Os filhos do ex-presidente publicaram imagens do pai em casa enquanto os atos aconteciam. As fotos foram compartilhadas em reportagens do UOL que mostram Bolsonaro em videochamada —uma delas com a ex-primeira-dama Michelle, no Pará, outra com Flávio, no Rio, e por fim com Nikolas Ferreira, em São Paulo. Na capital fluminense, o ex-presidente disse aos apoiadores: "É pela nossa liberdade, pelo nosso futuro e pelo Brasil".

Decisão citou reportagem do UOL sobre recuo de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). No domingo, após o protesto, a colunista do UOL Carla Araújo mostrou que o filho do ex-presidente apagou postagem no Instagram com a presença do pai, alegando "insegurança jurídica" após as medidas cautelares.

A participação dissimulada de Jair Messias Bolsonaro, preparando material pré-fabricado para divulgação nas manifestações e redes sociais, demonstrou claramente que manteve a conduta ilícita de tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a Justiça, em flagrante desrespeito às medidas cautelares anteriormente impostas.

Alexandre de Moraes, em decisão