PL ameaça e diz que colocará anistia em votação se Motta sair do país

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) disse que agora é "guerra total". O partido está usando todas as formas possíveis para pressionar os caciques do Congresso Nacional pela anistia e impeachment de Alexandre de Moraes.

Apoio de outros partidos estão em negociação. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, acertou adesão do Progressistas durante reunião nesta manhã em Brasília com o presidente da sigla, senador Ciro Nogueira (PI). O União Brasil é outro partido na mira

Houve pedido de ajuda a Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo é do Republicanos e foi solicitado que converse com o deputado Marcos Pereira (SP), presidente do partido, para adesão à obstrução.

Repetição de discurso

A declaração de Altineu ocorreu durante entrevista da oposição. O evento foi repleto de propostas já feitas pela direita e que não andaram no Congresso Nacional.

Foi pedida a aprovação de três pontos. A justificativa era de que as medidas abaixo "pacificariam" o país.