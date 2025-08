Lula chora ao falar de fome e diz que vai 'ficar cada vez mais esquerdista'

O presidente Lula (PT) chorou hoje ao falar sobre fome e disse que vai ter uma política "cada vez mais esquerdista" sobre o assunto. Ele participou de reunião do Consea (Conselho Nacional de Segurança Alimentar) no Palácio do Planalto.

O que aconteceu

O presidente decidiu participar da reunião uma semana após a ONU (Organização Mundial da Fome) anunciar a saída do Brasil do Mapa da Fome. Mais cedo, ele já havia exposto um incômodo do Planalto de que o tarifaço estabelecido pelos Estados Unidos fez com que a notícia repercutisse pouco, na avaliação de governistas.

"Esse é o desafio de quem foi presidente três vezes, porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista", disse Lula. "O Brasil pode fazer muito mais. A gente pode melhorar muito a situação do país. A gente pode fazer muito mais coisas do que a gente está fazendo."