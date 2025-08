Tarifaço: Lula exalta Pix e diz que Trump se preocupa com cartão de crédito

"Então, defender o Brasil de hoje ficou muito mais complicado", continuou o presidente, no Itamaraty. "Porque tem gente que acha que a gente é vira-lata. Tem gente que não gosta de se respeitar."

As falas se dão na véspera do tarifaço dos Estados Unidos, que o governo tem pedido ajuda do empresariado para negociar. Após o anúncio de Trump, o governo criou um comitê de emergência com empresários e recorreu à iniciativa privada nas tratativas.

O papel da iniciativa privada tem sido destacado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que coordenou o comitê. Um dos principais esforços do governo tem sido não só dialogar como buscar apoio do empresariado para que o setor privado não só ajude na negociação como na pressão, tanto aqui quanto lá.

Isso foi ressaltado pela ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) no evento hoje. "Buscamos todos os canais de interlocução possíveis e estimulamos as empresas e setores a negociar com os seus clientes e contrapartes no outro país, o que já resultou em significativa limitação do alcance das sobretarifas."

Lula falava de improviso sobre José Alencar, seu vice-presidente nos primeiros mandatos. Empresário mineiro, ele foi homenageado nesta manhã em um evento na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).