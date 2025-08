Maierovitch: Flávio Bolsonaro deu tiro no pé do próprio pai

Qual é a lógica e o normal? É consultar os advogados antes. Ele estava em um terreno com areia movediça. Flávio tomaria uma atitude e estabeleceria uma confusão que resultaria no descumprimento. Isso é muito claro. Ele deu um tiro no pé do pai e sabia que tinha alguma coisa de errado, tanto que foi à assessoria.

Agora vem a tecla a ser apertada para mostrar esse desespero de argumentos dos bolsonaristas, em especial daqueles mais próximos de Jair. Foi no inquérito apuratório que foram estabelecidas obrigações preventivas. Ele apura o ataque à soberania nacional por meio de negociações que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos EUA com o objetivo de desestabilizar o país. Esse é o norte.

Há um golpe ainda em andamento. Esse é o crime e se revlou no último domingo com o descumprimento de uma obrigação. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch explicou que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro ainda não é definitiva, uma vez que a decisão de Moraes será avaliada pelos ministros da Primeira Turma do STF.

Essa decisão ainda não é definitiva. Como fez da vez passada, quando impôs uma [medida] cautelar, Moraes a levou para referendo da Primeira Turma [do STF]. Temos que tomar essa certa cautela. Os EUA se precipitam ao atacar a decisão de Moraes quando ela será submetida à confirmação por referendo na Primeira Turma.