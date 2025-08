Marcos do Val está cumprindo pena antecipada, diz advogado sobre cautelares

As medidas impostas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes estão fazendo com que o senador Marcos do Val cumpra uma pena antecipada sem nunca ter sido denunciado, disse Iggor Dantas, advogado do parlamentar, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL

O que eu me reservo a dizer aqui é que a defesa segue extremamente limitada. Dentro dessas investigações não existe o devido exercício do direito do contraditório. Enquanto não houver uma denúncia formal nesse caso, que está há dois anos relatado, sem nunca ter sido indiciado por nenhum crime, o relatório da Polícia Federal não indicia o senador em nenhum crime.