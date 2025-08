Moraes permite saídas temporárias de Daniel Silveira para tratamento médico

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou hoje saídas temporárias do ex-deputado Daniel Silveira do presídio para realizar um tratamento médico no joelho.

O que aconteceu

Moraes autorizou as saídas pelo período de 30 dias para atendimento em uma clínica em Petrópolis (RJ). O ministro afirmou que as saídas devem ser comunicadas previamente ao STF, consignando as datas e os horários do atendimento, e comprovadas no prazo máximo de 24 horas após a realização do procedimento.

Silveira passou por uma cirurgia no joelho em 26 de julho. No último fim de semana, a defesa protocolou pedidos urgentes no STF para que o político fosse transferido para um hospital.