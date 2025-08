Moraes sobe tom e reforça ameaça de prisão se Bolsonaro descumprir medidas

Advogados negaram descumprimento e pediram explicações a Moraes. "O embargante não postou, não acessou suas redes sociais e nem pediu para que terceiros o fizessem por si", disse a defesa.

Moraes liberou entrevistas, mas sem burlar proibições. "Obviamente, não seria lógico e razoável permitir a utilização do mesmo modus operandi criminoso com diversas postagens nas redes sociais de terceiros", diz a decisão. Moraes afirmou que o ex-presidente não pode usar as plataformas com a finalidade de "continuar a induzir e instigar chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial".

O que Moraes disse na decisão

O ministro diz que Bolsonaro desrespeitou restrições do STF "diversas vezes". Ele lista na decisão postagens nas redes sociais e várias notícias veiculadas na imprensa que registraram a participação do ex-presidente em atos pelo país. Mesmo sem ter falado nada e só aparecido por meio de videochamada no celular, Moraes entendeu que o ex-presidente descumpriu a proibição de usar redes sociais.

Atos atacaram STF e Moraes. As manifestações tiveram coros contra Moraes, convertido em inimigo nº 1 do bolsonarismo, e elogios a Donald Trump, que impôs um tarifaço a produtos brasileiros que entra em vigor nesta semana.

Ministro aponta uso de estratégia de 'milícias digitais'. Ele diz ainda na decisão que a aparição de Bolsonaro tinha como objetivo de gerar material "pré-fabricado" para repercutir nas redes sociais. O objetivo do grupo, segundo o ministro, seria usar as imagens para reforçar os ataques ao STF com o intuito de obstruir a Justiça e tentar influenciar no julgamento da ação penal de Bolsonaro.