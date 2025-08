Motim no Congresso vai isolar ainda mais o bolsonarismo, diz professor

Por exemplo, nós temos uma pesquisa hoje divulgada pela Folha de São Paulo, dando conta que 78% da população brasileira desaprova o funcionamento do Congresso Nacional, justamente porque entende que os parlamentares só pensam em seus próprios interesses corporativos. Isso tudo vai ter um preço no isolamento ainda maior que o bolsonarismo vai ter.

Eduardo Grin, cientista político

O professor reiterou que os atos isolam cada vez mais o bolsonarismo, e mina as chances de parceria para tentar derrotar Lula nas próximas eleições.

A despeito desse episódio hoje ser mais um capítulo lamentável de atentado contra o funcionamento da democracia que a extrema direita vem sistematicamente levando a efeito no Brasil, do ponto de vista prático, isso vai significar o isolamento político ainda maior do bolsonarismo.

E, portanto, enfraquece a possibilidade de nós termos o que o bolsonarismo imaginava, que era um grande conjunto de forças de oposição que seriam capazes de cercar o governo Lula, digamos assim, e preparar uma sucessão que pudesse derrotar o presidente nas eleições do ano que vem.

Acho que tudo até agora vem encaminhando exatamente no sentido oposto e acho que esse ato do bolsonarismo talvez seja uma ação mais desesperada considerando que já está mais do que precificado por todo mundo que o presidente Bolsonaro deverá ser condenado, deverá ser, portanto, preso pelo seu envolvimento, o golpe perpetrado, a tentativa de golpe levada a efeito no dia 8 de janeiro.

Eduardo Grin, cientista político

