Motta critica motim, mas é amador ao não estar na Câmara, diz deputado

O Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, criticou o motim realizado por deputados e senadores de oposição no Congresso, chamando de 'absurdo', mas foi amador ao não estar em Brasília no momento, falou o deputado Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Não fui eu que falei diretamente com ele, mas o informe que me foi passado é que ele também caracterizou como um absurdo. Então, se ele compactua com isso, ele compactua com o próprio enfraquecimento político dele. Acho que ele precisa tomar uma decisão.