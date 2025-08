Parlamentares de oposição ocupam Mesas e impedem sessão na Câmara e Senado

A Câmara dos Deputados tem mais um dia de bate-boca, gritaria e ameaças de luta corporal hoje. A confusão ocorre porque a oposição ocupou as cadeiras da Mesa Diretora do plenário e impediu a abertura da sessão após a volta do recesso. Em seguida, senadores opositores ao governo também barraram a sessão no Senado.

O que aconteceu

A oposição ocupou as cadeiras da Mesa, que coordena os trabalhos do plenário. Eles colocaram esparadrapos na boca e não deixaram que a sessão fosse aberta. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ainda não chegou a Brasília, mas mudou de planos ao ver a temperatura no plenário esquentar.

A esquerda classificou a atitude como um novo 8 de Janeiro. Os parlamentares reclamaram que desta forma a direita impedia o Poder Legislativo de trabalhar, o que seria uma afronta à democracia.