Vice da Câmara, Altineu foi do PT, votou contra Dilma e virou bolsonarista

A declaração de hoje não combina com o perfil de Altineu, segundo a base bolsonarista. Ele sempre foi considerado equilibrado e racional, servindo de contraponto aos radicais do PL enquanto foi líder do partido na Câmara.

O parlamentar é visto como "homem" de Valdemar Costa Neto na Câmara. A imagem de ambos é associada porque o deputado e o presidente do PL são considerados do centrão.

Atuação na Câmara

Altineu votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff (PT). Ele foi líder do PL em 2022, no último ano do governo Bolsonaro, e manteve o cargo em 2023 e 2024, já na gestão Lula. Em fevereiro deste ano, assumiu a vice-presidência da Casa.

Deputado foi contra o voto impresso, pauta amplamente defendida pelo bolsonarismo. Ele foi um dos 218 parlamentares a votar não à PEC que alterava o sistema de votação, em 2021.

O deputado foi autor ou coautor de 32 projetos de lei desde 2015 —nenhum deles foi aprovado. Em 2024, apresentou uma PEC para turbinar as emendas parlamentares, transformando as emendas de comissão em individuais e impositivas, ou seja, de pagamento obrigatório por parte do governo. A proposta não foi a votação.