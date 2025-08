Ver os filhos, ir ao médico: o que Bolsonaro pode ou não fazer após prisão

Em prisão domiciliar por decisão do STF, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está sujeito a uma série de restrições. Veja perguntas e respostas sobre o caso.

Bolsonaro pode receber visitas?

Prisão domiciliar impõe restrições até para visitas familiares. Filipe Papaiordanou, advogado criminalista e mestrando em direito penal pela USP, explica que até parentes próximos dependem de autorização. "O Supremo autorizou somente a presença de advogados constituídos. Qualquer outra visita, inclusive de familiares, precisa de aval judicial", afirma.

Nem mesmo filhos têm acesso livre. Flávio, Carlos e Jair Renan não moram com o ex-presidente e, por isso, precisam pedir autorização ao STF para visitá-lo. Vivendo nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro foi proibido de ter contato com o pai porque os dois são alvos do mesmo inquérito.