Prisão domiciliar de Bolsonaro é desnecessária neste momento, diz professor

Acho até que foi um erro, porque isso incendeia a base bolsonarista. Eu acho até que os correligionários imediatos do ex-presidente queriam que isso acontecesse, exatamente para abastecer a fogueira necessária para o fogaréu subir ainda mais alto. E isso cria uma espécie de uma figura de um mártir na base bolsonarista, que seria o ex-presidente Bolsonaro, que seria perseguido pelo sistema de justiça criminal.

Gustavo Sampaio, professor de direito da UFF

Na noite de segunda (4), o ministro do STF Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro. A decisão cita postagens nas redes sociais e participação do ex-presidente no ato de domingo.

Sampaio destaca que a publicação seguida da exclusão de um vídeo nas redes do senador Flávio Bolsonaro em que o ex-presidente falava aos manifestantes no ato em Copacabana teve papel importante na interpretação do ministro. O professor diz, porém, que para uma postagem em redes sociais de terceiros ser considerada violação a restrições da medida cautelar, ela precisa ser feita a pedido do ex-presidente.

De fato, se Flávio Bolsonaro, que não está atingido pelas medidas cautelares resolveu fazer a publicação por conta própria, sem nenhum encarecimento do seu pai, então, a medida cautelar não está violada. O problema é que quando Flávio Bolsonaro fez a publicação, logo depois ele a suprimiu, ele a apagou. E, com isso, diz o ministro Moraes, está provado que o senador verificou que ele estava violando uma proibição e que ele estava a serviço do pai.

O ministro interpretou que Flávio Bolsonaro teria agido a serviço do pai e considerou uso de rede social de terceiro, violando a medida cautelar. Esse é o fundamento da decisão de Alexandre de Moraes, mas quando o senador Flávio Bolsonaro acena para o fato de que ele não está proibido de fazer publicações autônomas, a princípio não está mesmo.

Gustavo Sampaio, professor de direito na UFF

