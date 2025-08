Moto por app será decidido até dezembro, diz presidente da Câmara de SP

À época, a Justiça recomendou que a Prefeitura regulamentasse o tema em 90 dias. O prazo se encerra em meados de agosto, e a orientação pode ser cumprida ou não pelo Poder Executivo do município, sem consequências legais.

Nova categoria de transportes esteve liberada na cidade por dois dias. Entre 14 e 16 de maio, a Justiça autorizou a operação de serviços do tipo na cidade — mas voltou atrás logo em seguida.

Prefeitura de SP é contra o uso de motos para o transporte de passageiros. A gestão de Ricardo Nunes (MDB) argumenta que o serviço é perigoso e disse se preocupar com a possibilidade do aumento no número de acidentes no trânsito. A prefeitura usa como argumento o decreto municipal 62.144/2023, que proíbe transporte de moto por aplicativo na cidade.

Empresas tentam liberação desde o começo do ano. As plataformas mais usadas no Brasil para esse serviço paralisaram a opção de motocicleta por decisão da Justiça, que vetou a atividade em janeiro. Em caso de descumprimento, as empresas seriam multadas em R$ 1 milhão por dia.

Plataformas usam como argumento a lei federal 13.640, de 2018, para contrapor a prefeitura. A legislação usada por 99 e Uber determina as diretrizes do transporte remunerado privado individual de passageiros na Política Nacional de Mobilidade Urbana.

OUTRAS PAUTAS

Debate sobre transporte por moto marcou primeiro dia após o recesso de julho. Outros assuntos debatidos incluíram um projeto de lei voltado para desburocratização de serviços no município (a ser enviado pelo prefeito à Casa e focado no aumento de procedimentos autodeclaratórios) e uma reforma no Procon da cidade (serviço vinculado à Secretaria de Justiça, que deve aumentar a rigidez na fiscalização sem criar novos cargos).