Sakamoto: Ordem no Planalto é não celebrar a prisão de Bolsonaro

No Planalto, a ordem tem sido a de não celebrar nem comentar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para não dificultar as negociações do Brasil com os Estados Unidos contra o tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump aos produtos brasileiros, informou o colunista Leonardo Sakamoto ao UOL News desta terça (5).

Tem uma ordem interna para não comentar, não comemorar, não manifestar nada com relação à questão do Bolsonaro, porque o Brasil está tentando vender para os Estados Unidos que uma coisa é o Executivo, outra coisa é o Judiciário.