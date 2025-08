Motta convoca sessão, e oposição resiste a deixar plenário do Câmara

Não é a primeira vez que Lira é escalado para ajudar em negociações da Casa. Na crise do IOF, o ex-presidente também foi chamado para uma reunião com o presidente Lula e Motta no Alvorada.

Lideranças afirmaram que o chefe da Casa determinou o esvaziamento do plenário. O líder do PDT, Mário Heringer, disse que os deputados que resistirem serão expulsos por seis meses.

Há prerrogativa para acionar a Polícia Legislativa. Caso haja resistência, foi discutido na reunião o acionamento da Depol. A prioridade é resolver no diálogo. Motta afirmou que pode acionar a Polícia Legislativa - que já está no local.

Ao chegar na Câmara, o chefe da Casa foi direto para o seu gabinete. Segundo relatos de deputados que estão no plenário, há cerca de 30 bolsonaristas na mesa e os demais parlamentares, da base governista, estão no chão.

Projeto do IR caduca se não for votado até segunda. Um projeto de lei foi votado pela Câmara em junho para garantir a isenção, mas depende de aprovação pelo Senado até esse prazo ou os valores voltarão aos patamares anteriores. A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos entrou em vigor no início deste ano com a edição de uma MP que atualiza a tabela progressiva mensal do IRPF.

Oposição contrariada

Oposição "ocupou" mesa diretora da Câmara em protesto. Movimento dos deputados visava que PL da Anistia fosse pautado pelo presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), o que não aconteceu até o momento — apesar da proposta ter recebido cerca de 300 assinaturas para tramitar em regime de urgência.