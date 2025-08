Defesa de Jair Bolsonaro recorre de prisão domiciliar

Advogados negam que Bolsonaro tenha descumprido as regras ao falar com manifestantes no último domingo. Eles argumentam que a fala do ex-presidente se "restringiu a expressões genéricas de saudação".

"Se nem saudar o público ele pode, então está proibido de se manifestar, o que se traduz em censura", diz a defesa. Também afirma que Bolsonaro não pode ser responsabilizado por atos de terceiros.

O senador Flávio Bolsonaro fez ligação de vídeo com o ex-presidente durante ato em Copacabana (RJ). Na ocasião, Bolsonaro disse aos manifestantes: "É pela nossa liberdade, estamos juntos. Obrigado a todos, é pela nossa liberdade, pelo nosso futuro, pelo nosso Brasil. Sempre estaremos juntos."

Na decisão, Moraes fala em utilização de "milícias digitais" após os atos. Ele afirmou que apoiadores de Bolsonaro e seus filhos usaram as falas e a participação do ex-presidente para a propagação de ataques e impulsionamento dos manifestantes com a nítida intenção de pressionar e coagir o STF. Para o ministro, Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes de forma ilícita, "produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado" contra a corte.

Decisão de Moraes irritou outros membros do STF. Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, os ministros consideraram que a decisão foi exagerada, desnecessária e insustentável do ponto de vista jurídico.