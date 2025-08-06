Deputado do PT aciona conselho tutelar por bebê levado ao plenário

O deputado federal Reimont (PT-RJ) anunciou que acionou o Conselho Tutelar após a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) levar a filha de 4 meses para a ocupação do plenário da Câmara, organizada pela oposição.

O que aconteceu

Reimont é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. No ofício que ele diz ter encaminhado ao Conselho Tutelar, publicado nas redes sociais, ele afirma que o episódio "pode configurar situação de exposição indevida de uma criança a risco."

Parlamentar citou o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). "Tal conduta suscita sérias preocupações quanto à segurança da criança, que foi exposta a um ambiente de instabilidade, risco físico e tensão institucional, circunstâncias que contrariam o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), especialmente no que diz respeito à proteção integral da criança", diz.