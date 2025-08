Eduardo: Se eu voltar, sei que vou preso. Primeiro tenho que anular Moraes

Os meus planos aqui são: ou tenho 100% de vitória, ou 100% de derrota. Ou saio vitorioso e volto a ter uma atividade política no Brasil, ou vou viver aqui décadas em exílio.

Eduardo Bolsonaro, em entrevista a Bela Megale, de O Globo

Parlamentar afirmou que não pretende renunciar ao mandato. Ele disse que prepara um ofício para a Câmara dos Deputados para comunicar sua situação e alegar perseguição política.

Estou rascunhando um ofício para mandar para o presidente da Câmara, Hugo Motta, sobre a impossibilidade de eu retornar ao Brasil, devido a uma clara perseguição.

Posso garantir que eu não vou renunciar. Se for necessário, se alguém for tomar alguma medida para que eu perca o mandato, vai ser aí do Brasil, vai ser do STF ou do Congresso.

Eduardo afirmou que atua junto a autoridades dos EUA para ampliar sanções contra o Brasil. Ele disse não se sentir responsável pelas tarifas impostas pelo governo de Donald Trump e atribuiu a culpa pela crise institucional ao ministro Moraes. Apesar da fala do deputado, os EUA sancionaram o Brasil devido também a decisões judiciais contra big techs. O governo americano disse que membros do governo brasileiro tomaram "medidas sem precedentes para coagir empresas americanas de forma tirânica e arbitrária" com objetivo de "censurar" discursos políticos, remover usuários e alterar políticas de moderação de conteúdo sob penas de "multas extraordinárias" e processos criminais.

Alvo de inquérito

Deputado é alvo de um inquérito da Polícia Federal por sua atuação nos Estados. Em julho, Moraes atendeu a uma solicitação da PF e prorrogou por 60 dias a investigação.