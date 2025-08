Motim no Congresso: Boulos fala em desespero; Marinho quer anistia na pauta

O programa Poder e Mercado, do Canal UOL, entrevistou com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), sobre o motim realizado por deputados e senadores de oposição no Congresso Nacional. Para Boulos, a reação dos bolsonaristas após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro é de desespero.

O fato é que os bolsonaristas estão atuando com desespero. A reação deles, eu vi hoje na Câmara, e vi alguns de direita um pouco mais razoáveis, até constrangidos com esse título de atitude, que é uma atitude de desespero que os bolsonaristas têm tido diante das medidas que têm sido tomadas pelo Supremo Tribunal Federal.