OAB-RJ critica 'restrições às liberdades', e Flávio Bolsonaro agradece

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Rio de Janeiro publicou uma nota em que manifesta preocupação com o que chama de "instabilidade institucional", dois dias após a decisão da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Órgão diz que há "escalada nas restrições impostas às liberdades", sem citar nomes. Ao UOL, porém, a instituição disse que é sobre "notadamente a decisão do STF a respeito da prisão domiciliar do ex-presidente e seus desdobramentos".

"Devemos todos fiel obediência, sob pena de enfraquecimento da própria democracia", diz a nota. A OAB-RJ falou que é necessário "prudência" ao determinar medidas que restringem a liberdade e que, em um processo criminal, a Justiça não pode punir por atos de terceiros. A nota é assinada pela presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basílio, e o presidente da Comissão de Estudos de Direito Penal da instituição, Ary Bergher (leia a íntegra ao fim da nota).