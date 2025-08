Oposição radicaliza, trava sessões e joga problema para chefes do Congresso

Reprovação do trabalho do Congresso. Na tarde de ontem, o Datafolha mostrou que para 78% dos entrevistados os congressistas trabalham mais em prol de seus próprios interesses do que aos da população. Segundo a pesquisa, 35% dizem considerar ruim ou péssimo o desempenho do Legislativo, contra 18% de ótimo ou bom.

Bloqueio da direita é inédito, diz especialista

Bloqueio feito pela oposição é "fato inédito", segundo historiador. "Durante a ditadura, em quatro momentos o Congresso foi colocado em recesso. Desde o final da ditadura, Nunca se viu uma ação como a de hoje", afirmou Yagoo Moura, historiador e cientista social da FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Manifestação realizada por cinco senadoras em 2017 contra reforma trabalhista teve impacto, mas foi "muito diferente" do contexto atual, explica Moura. Na época, o protesto foi liderado por Fátima Bezerra, Gleisi Hoffmann, Vanessa Grazziotin, Regina Sousa e Lídice da Mata. As parlamentares conseguiram adiar a votação da reforma.

Forçar votação da anistia de Bolsonaro e impeachment de Moraes pode trazer uma "crise institucional", analisa Moura. "Nos dois casos, é muito grave porque não se trata de uma pauta do Parlamento, se trata de uma questão do funcionamento do Judiciário. Ou seja, de um outro Poder. Esses parlamentares estão fomentando uma crise institucional."

Obstrução da pauta poderia ser feito de outro jeito, mas não "colocar uma faca" no pescoço de Motta e Alcolumbre, diz ele. "Existe, sim, uma série de mecanismos para obstruir pauta, como pedir requerimento e esvaziar o plenário para não ter quórum, que fazem parte do jogo. Mas ocupar fisicamente os espaços da Mesa Diretora dessa forma como foi feito é algo que visa tumultuar o funcionamento do Congresso."