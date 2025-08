PMN é condenado em São Paulo por fraudar cota de gênero nas eleições

Justiça Eleitoral tem critérios claros para identificar fraude à cota de gênero. Candidatas com votação baixa ou nula, prestação de contas de campanha zerada ou inexpressiva e sem registro de atos de divulgação da candidatura podem ser enquadradas como ilícitas.

Penas aplicadas ao PMN são as previstas para casos de fraude à cota de gênero. Há outros casos do tipo em análise pelas autoridades. Um deles envolve as candidaturas do PP à Câmara Municipal de São Paulo em 2024, que foram alvo de denúncia por parte do PT.

Solidariedade foi alvo de decisão parecida em Serra Talhada (PE). Lá, o TRE cassou todos os registros dos candidatos a vereador na última segunda (4), após identificar duas candidatas fictícias inscritas para fraudar a cota de gênero. A decisão também é passível de recurso. Procurado, o partido não se manifestou sobre o caso.